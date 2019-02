Taskforce. Stop pendlerne i stedet

sLæserbrev: Der kan meget nemt findes nogle hundrede millioner til velfærd i Odense Kommune - det behøver man ikke en taskforce for at finde.

Start med at sørge for at få en større del af de, der arbejder i kommunen, til også at bosætte sig her. 1/3 af alle med arbejde i kommunen har valgt at bosætte sig uden for kommunen. Hvorfor? Hvis alle i arbejde i kommunen boede her og bidrog til Odense Kommune, ville indtægterne stige ca. 3700 mio. pr. år. Der vil selvfølgelig også være stigende udgifter til børn i skole og børneinstitutioner, men netto ville der hurtigt aflejre sig nogle hundrede millioner i kommunekassen. Som en sidegevinst fjernede man ind- og udpendling af Odense for mindst 20.000-25.000 personer.

Hvis byrådet ikke havde valgt en gammeldags teknologi til letbaneprojektet med skinner og køreledninger, men lyttet bare lidt til de mange skeptikere og valgt en langt mere nutidig løsning, ville letbanen have været mindst 1000 millioner billigere med en letbane på gummihjul og med batteridrift med 40 km drift pr. opladning og kun ca. 10 min til opladning. Den kræver ingen skinner, ingen køreledninger og kører adskilt fra biltrafik ligesom den nuværende. To rækker kantsten koster altså ikke alverden, og anlægsperioden havde været ca. et år.

Nu er det for sent til etape 1, men en del af byrådet er fast i kødet på en etape 2, så måske skulle teknologien lige overvejes én gang til, inden spaden sættes i jorden på etape 2. Der er et stort flere hundrede millioners besparelsespotentiale.

I forbindelse med "den sidste" Vollsmoseplan med nedrivning af gode boliger til ca. 4000 borgere kunne byrådet måske starte et andet sted. Problemet er ikke boliger eller området, men graden af selvforsørgelse. Sæt kommunens beskæftigelsesfolk til at lave en aftale med hver enkelt om, hvordan den enkelte vil forsørge sig selv. Det er ikke en kommunal opgave at finde løsningen for de mange ledige i Vollsmose. Hver enkelt af de ledige finder selv en løsning og kommunens beskæftigelsesfolk bakker op. En frist på max. 3 år fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse ville være rimelig, så gik kassen i. Det kræver nok en medvirken fra Christiansborg og en lovændring, men alle uden selvforsørgelse ville dermed have fået en fair behandling. Det er helt uholdbart og åbenbart urimeligt at være på offentlig forsørgelse i 15-20 år eller mere. Var alle i Vollsmose i arbejde og klarede sig selv var der mindst 500-600 mio mere i kommunekassen. Så klap lige hesten med nedrivning af gode boliger.