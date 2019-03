Taleproblemer. Jeg var stammer

Som voksen var det værste, at min stammen gjorde, at folk ikke havde tid til at lytte til mig. Og som selvstændig senere i det voksne liv, at når myndigheder kom på besøg i virksomheden, stammede jeg så forfærdeligt, at min tale lød usandfærdig, og så fik jeg myndigheder på nakken. Herunder en straffesag, jeg tabte. Kun ved at kunne dokumentere fejl efter fejl hos myndighederne blev straffen annulleret.

Min stammen opstod, da jeg var barn. Jeg var på børnehjem og senere i kommuneskole, hvor tæv var dagligdagen, idet jeg igen og igen blev fejlfortolket. I alle syv skoleår sad jeg bagerst i klassen og blev sjældent hørt. Blev jeg endelig hørt af læreren, grinede hele klassen. Jeg gik 5. klasse om, og jeg gik ud af skolen efter 6. klasse. Fire lærepladser kiksede. Hvem vil ansætte en lærling uden normal tale?

Stammen sidder i den ene side af hjernen, og hos mig udviklede det en kreativitet og fantasi, der var helt ekstrem. I min femte læreplads - som boghandlerelev på Strøget i København - fik jeg brug for min kreativitet, for jeg kunne pynte salgsvinduer bedre end nogen anden. Jeg fik også idéen til at sælge julekort til amerikanske turister, og det sagde bingo. Chefen fordoblede min lærlingeløn, og efter min værnepligt kom jeg tilbage som leder. I dag stammer jeg ikke længere, og jeg har holdt masser af foredrag, herunder på Aarhus Universitet for nye og kommende læger, samt i fængsler og på højskoler.