Storslået Leonora Christina forestilling - Vellykket tværkunstnerisk projekt

Havde den fornøjelse at se den fænomenale musical Leonora Christina på Odeons store scene forleden.

Forestillingen inspirerer til at skrive noget positivt om det der p.t. foregår i Odense by som en slags afveksling for de forskellige flittigt beskrevne kritikpunkter, såsom Hjallese Plejecenter, BIOS og trafikomlægningen.

Leonora Christina er et særdeles vellykket tværkunstnerisk makkerskab mellem Odense Teater, Den Fynske Opera og Odense Symfoniorkester. D'herrer chefer for disse uforlignelige institutioner, Wille, Storm og Schumacker bør allerede nu short listes til kåringen som Årets Fynbo 2019.

Projektet er unikt med nykomponeret musik, et nyskrevet manuskript og et 70 mands symfoniorkester til en musical. Det er storhedsvanvid, når det er bedst.

Gudskelov lykkes satsningen til fulde og publikum bliver serveret med et Gesamtkunstwerk, som giver kuldegysninger. Der sker noget på den kæmpestore scene hele tiden, på forscenen og bagscenen, så på venstre side og så på højre side. Aldrig et kedeligt øjeblik. Super iscenesættelse.

OK, lidt malurt var der også: lyden kom ofte lidt skingert igennem højtalersystemet, og man sidder stadig skidt i stolene i Odeons store sal, men det lever man jo med når alt andet er upåklageligt.

Musikken er meget udtryksfuld og passer perfekt til historien og de skønne melodier sætter sig fast i ørene i adskillige dage.

Reumert-prisen indeholder ikke en kategori for årets bedste kostumer, men havde den gjort det, skulle Leonora Christina vinde den. Kostumerne er så flotte, at de efter forestillingen skal udstilles på Møntergårdens museum.

Sidst men ikke mindst er sang- og skuespilpræstationerne og symfonikerne yderst professionelle og talentfulde. Kunne Leonora Christina måske blive en slags ny Elverhøj? Vi får se. Håber i hvert fald vi kommer til at nyde mange flere seksstjernede opsætninger i tværkunstens navn.