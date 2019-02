Læserbrev: Nyder I det også, hver gang det sker? Man ser ud af vinduet. Hen over landskabet og byen har vi den preusserblå smukke farve fra solens lys på regntunge skyer. Solens stærke lys holder ens opmærksomhed fast på de røde tage op mod den preussiskdybblå farve. Man fyldes af glæde og energi. De røde tage er så smukke med den baggrund.

Jeg må ind til byen for lige at nyde alle de nye tiltag i bymidten. De samme skyer, som er så smukke i solen, begynder på vejen ind at skygge for lyset. Ind gennem hullede belægninger og i et virvar af forhindringer falmer nu også indtrykket, og alt bliver gråt. Mørk og truende er oplevelsen af den alt for tætte bebyggelse, der rejser sig uskønt og lammende. Det er jo slet ikke smukt noget af det. Al hygge er pist væk.

Det er indtrykket, at kommunen er gået efter det hurtige og billige. Det er på tide, ja vel for sent, at der fokuseres mere på æstetik, kvalitet og velvære. En af vor største arkitekter, Steen Eiler Rasmussens erkendelse var, at man ikke bare skal bo i en by, men kunne leve i den, elske at være og opholde sig i den. Det er, som vor byforening påpeger. Der mangler i den grad styring og en kvalificeret stadsarkitekt. Problemet er også, at entreprenører og måske arkitekter kommer "bralrende ind med moderne arkitektur i vor gamle middelalderby", som nu er ødelagt. Uden sans for det smukke og det bevaringsværdige. Alt det turisterne så gerne vil se og opholde sig i.

Støt op om "Byforeningen". Den har med en kvalificeret og professionel ledelse den helt rigtige vision for byen. Bl.a. kravet om en stadsarkitekt og en arkitektskole. Gør det nu. Støt op om den forening. Den bør være en magtfaktor.

På vejen hjem kørte jeg lidt nedtrykt forbi kunstbygningen for at se min gamle og nu afdøde kollegas billeder. Gert Rune Sundien gav mig atter vitaminer og glæden tilbage. En fantastisk dejlig maler og grafiker.