Solceller. Dobbelt op til staten og energiministeren

Energiminister Lars Chr. Lilleholt og staten, her Skat, er meget kreative, når de går efter gevinster.

Det er snart ikke fremmed for nogen at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med Lars Chr. Lilleholt i spidsen har ændret på solcelleejernes afregningsvilkår.

Hvad man derimod ikke hører så meget om, er hvad staten får ud af hele dette cirkus.

Dobbelt op på momsafregning og afgiftsafregning på noget, som man ellers ikke skulle have indtægter på. Hvordan det ?

I samme sekund en solcelleejer producerer 1 KWh, bliver denne KWh solgt videre til en anden forbruger, som så bliver afkrævet afgifter og moms.

Når solcelleejeren skal bruge noget af sin producerede strøm, bliver han nu afkrævet afgifter og moms, faktisk af den selv samme vare.

Dette er en meget lukrativ forretning for staten, den får moms to gange og fuld afgiftsindtægt, hvor man ellers ikke skulle have det.

Det hele skyldes, at man blander virksomheder og private i en stor pærevælling. Solcelleejere er private, som ikke er registreret som virksomheder, de kan derfor ikke opkræve afgifter og moms, derfor denne gevinst til staten, medens solcelleejerne må se deres lovede afregningsvilkår snigløbet af ikke ordholdende politikere.