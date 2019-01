Skattestigning. Borgmester - Hvor er visionerne?

Kommentar: Når man læser Peter Rahbæk Juels læserbrev d. 3. januar, kan man få den opfattelse, at skattestigningen vil løse de fleste udfordringer, Odense står overfor. Borgmesteren beskriver, hvordan en skattestigning vil gavne byen, og at han agter at hæve skatten yderligere. Borgmesteren forsøger desuden at understrege sit eget monopol på løsningen med debatindlæggets overskrift: "Velfærdsprocenten - Sådan er fakta".

Men sagen er den, at så simpel er verden desværre ikke skruet sammen. Odense står med enorme udfordringer, der ikke løses blot ved at hæve skatten. Byen har en af de højeste andele af arbejdsløse i landet, vi bliver markant flere ældre, der skal sikres gode og trygge kår i deres alderdom. Flugten fra folkeskolerne fortsætter, veje, bygninger og offentlig transport trænger til stærke forbedringer og vores mange forstæder bliver ofte overset i den kommunale prioritering. Derudover er der mangel på arbejdskraft i vigtige sektorer i det fynske erhvervsliv, hvilket et højere skattetryk blot forværrer. Borgmesterens eneste svar på disse udfordringer er, at skatten skal stige. Men hvor er visionerne? Hvor er de løsninger, der for alvor vil løse disse enorme udfordringer? Vil borgmesteren blot foreslå yderligere skattestigninger?

Vi står på en brændende platform i Odense. Odenses økonomi hænger lige sammen, men tiderne vil skifte. Der er ikke tid til lette løsninger på svære problemer. Vi skal lave løsninger, der rækker ud i fremtiden. Vi skal have arbejdshandskerne på, og ikke være bange for at drøfte de svære ting. Vi skal være proaktive og visionære. Vi skal derfor sørge for at matche endnu flere ledige med vores blomstrende virksomheder inden for robotter, gartnerier og industrivirksomheder på Lindø. Vi skal implementere velfærdsteknologi og rehabilitering tidligt og smart, så ældre oplever nærhed og tryghed. Vi skal sørge for stærk offentlig transport kombineret med gode veje og cykelstier, og så skal vi skabe en folkeskole med inspirerede lærere, der kan fastholde folkeskolen som en stærk konkurrent til de private skoler.

Dette er ikke visioner, som en skattestigning med et snuptag opfylder. Det er visioner, der alene opfyldes ved at have modet til at tænke nyt og se ud i fremtiden. Hvordan er vores kommune overordnet strikket sammen? Kan vi blive bedre til at tage imod konkrete råd fra de kommunale medarbejder i forreste linje? Hvordan nedbringer vi administrationsudgifterne til et minimum og vigtigst af alt: Hvordan får vi nedbragt arbejdsløsheden og dermed får skabt et sikkert fundament for de indtægter, der driver vores velfærdssamfund?

Der findes ingen lette løsninger på disse store udfordringer. Det kræver mod, samarbejde og en visionær tilgang til problemløsning. Disse visioner mangler vi desværre fra byens borgmester.