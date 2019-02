Skal vi ikke lade vælgerne bestemme, Palle Reimer?

Læserbrev: Palle Reimer har ikke brug for DF, mener han (12/2). Ham om det. Jeg lader trygt vælgerne om at bestemme. Seneste kommunalvalg demonstrerede eksempelvis med al ønskelig tydelighed, at vælgerne ikke havde brug for den politiske lykkeridder Palle Reimer og hans "Folkepartiet Nyborg". Det var måske heller ikke et voldsomt troværdigt projekt med tanke på, at det var Reimers tredje parti inden for få år, hvor han også nåede forbi de Konservative såvel som Nye Borgerlige.

Så på den baggrund tager jeg ikke Reimers forvrøvlede kritik af DF så tungt. Her vil jeg blot fremdrage et enkelt emne af de mange emner, som Reimer kommer ind på. Det kunne måske være nyttigt at få kronologien på plads omkring den politiske debat om differentieret pensionsalder. Helt tilbage i 2006 i forbindelse med det store velfærdsforlig, der regulerede reglerne for, hvornår vi kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet, foreslog DF, at vi burde se på en form for differentieret pensionsalder, så dem, der bliver nedslidte, får mulighed for at trække sig tilbage tidligere på en ordentlig og værdig måde. Det forslag var der overhovedet ingen opbakning til dengang, hverken fra socialdemokraterne eller fagbevægelsen.

Men det har ændret sig nu, hvor Socialdemokraterne er kommet med et udspil om netop en differentieret pensionsalder. Derfor er det selvfølgelig helt oplagt, at vi i DF endnu engang engagerer os i den debat. Vi har opfordret til, at man finder en løsning nu og her. Altså inden valget. Vi har brug for handling, ikke bare luftige valgløfter. På baggrund af DF's udmelding har statsministeren indkaldt partierne til forhandlinger, hvor jeg håber, at et bredt flertal kan samles om en god løsning.