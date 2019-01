Sikre hjemsendelseslande - Har regeringen glemt anstændigheden?

I øjeblikket inddrages mange opholdstilladelser fra somaliske familier, der bor her i landet. Tilbage i 2015 fik en del somaliere og syrere tildelt midlertidig opholdstilladelse. Nu inddrages opholdstilladelserne, mens det vurderes, om det er sikkert at vende tilbage til fx Somalia? Samtidig nulstiller man de berørte familiers liv. Deres børn må ikke gå i deres lokale skole, og mor og far må ikke arbejde eller følge deres uddannelse. Alt det, der er med til at bygge bro imellem samfund og borger, bliver de afskåret fra. Er det anstændigt? Ligeledes efterlever man ikke børnekonventionen, der understreger at alle børn har ret til at gå i skole. Er det anstændigt? Ikke, hvis du spørger mig.

I den forrige regering sad Dansk Flygtningehjælp (DFH) i Flygtningenævnet, som behandler sagerne om sikre hjemsendelseslande. Det gør DFH ikke længere. Organisationen blev sendt uden for døren af den nuværende regering. Med hvilken begrundelse er det sket? Fraværet betyder, at faren for, at der ikke er den nødvendige viden om sikkerheden i Somalia, er overhængende. Hvordan tilegner man sig så viden på området? Man kan vel næppe forestille sig, at medarbejdere, der blot er placeret i lufthavnen i Mogadishu, kigger ud af vinduerne og konstaterer, at Somalia ligner et sikkert hjemrejseland? Det Radikale Venstre vil arbejde hårdt for at sikre, at der sker en grundig sagsbehandling, således vi ikke sender vores borgere, bosiddende her i landet, i armene på død og elendighed. I vores land er alle borgere selvfølgelig sikret en fair sagsbehandling, eller? Spørger I mig, så skal vi geninstallere anstændighed for alle i Danmark.