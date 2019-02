Rødder. H. C. Andersens historier skal holdes i live

Læserbrev: Nogle gange kan vi få for meget HCA og nå til kvalmegrænsen. Men folk i Odense, der arbejder professionelt med H. C. Andersen, mener slet ikke, at byen udfolder potentialet i forfatterens værker til fulde. Jeg blev nysgerrig og købte en gammel indbundet udgave af hans samlede værker på torvet en lørdag formiddag for et par hundrede kroner. Sikke en skat at have på reolen. Jeg har nu læst eller genlæst en række af fortællingerne, og mange af dem har slået mig med deres dybde i historiefortællingen, tidsløse temaer og mange mulige tolkninger. Der er altid noget at tale om, når jeg har læst højt for børnene: Hvilken rolle spiller kragerne i Gartneren og Herskabet? Hvorfor gik det som det gik med pigen i De Røde Sko? Hvordan skal vi forstå slutningen af Kærestefolk/Toppen og Bolden? Hvordan har Snedronningen inspireret Disneys Frost?

Jeg er fan og vil gerne have meget mere H. C. Andersen, og gerne på en måde, der viser nye sider og dybder i hans værk. Museet er under ombygning for flere hundrede millioner, og mens vi venter, er der kommet en ny hjemmeside, der fortæller, at vi nu får et "byseum". Jeg håber, det bliver på en måde, der fastholder rødderne og dybden i historierne. Så lover jeg til gengæld at tage familien i hånden og møde op til festligheder og fejringer, år efter år.