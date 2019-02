Regionerne. Nu med positive tal på

Synspunkt: Vi er mange, der længe har vidst det: Regionerne performer godt og matcher de politiske målsætninger, de såkaldte nationale mål. Nu er der kommet analysetal på, der bekræfter denne vurdering af regionernes indsats. Det er Danske Regioner, der har samlet en række tal med nogle ret entydige pointer: Vi får som borgere mere sundhed for pengene. Ventetiderne er rekordlave. De regionale medarbejdere yder og præsterer, både når det gælder effektivitet og kvalitet.

Et par eksempler, hvor pilen peger i den rigtige retning, er hjertedødeligheden og netop ventetiden på operationer: I 2007 var hjertedødeligheden på 185 personer pr. 100.000 indbyggere. I 2016 var tallet nedbragt til 126, altså med en tredjedel. I 2007 var den gennemsnitlige ventetid på en operation på 58 dage. I 2018 var den reduceret til 41 dage, altså en reduktion på 30 procent.

Der er mange andre områder, hvor regionerne kan fremvise lignende positive tal, og det hele samler sig da også i ét tal, der er ekstra vigtigt: Tilfredse patienter. I 2017 var der, ifølge LUP Somatik (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser), således 87 procent af de ambulante patienter, der "i høj grad" eller "i meget høj grad" var tilfredse med deres forløb på hospitalet.

Sundhedsvæsen handler først og fremmest om patienter, der skal sikres fremskridt i deres behandling, men det handler naturligvis også om, hvordan vi organiserer systemet, så patienterne og samfundet som helhed får det optimale ud af de ressourcer, der sættes af til sundhedssystemet.

Her er vi ved endnu en myte om den regionale styreform, nemlig at Danmark har et af verdens mest dyre sundhedsvæsener. Den myte kan også gennemhulles med tal fra OECD, der viser, at vores sundhedsudgifter er mindre end 8 procent af vores BNP. I 2016 gav det os en plads som nummer 14 på listen - bag en række af de OECD-lande, vi normalt sammenligner med (f.eks. Frankrig, Tyskland og Sverige), hvilket viser, at vores udgifter ligger under det gennemsnitlige niveau. Alt i alt har jeg svært ved at forstå, hvorfor regeringen har så stort et ønske om at nedlægge regionerne, når de fungerer efter hensigten, præsterer som de bliver bedt om, kan fremvise en positiv udvikling og endda har en ekstra demokratisk dimension, fordi det er folkevalgte regionsmedlemmer, der repræsenterer borgerne og leder systemet på deres vegne.

Jeg tvivler meget på, at det foreslåede sundhedssystem baseret på 21 decentrale sundhedsfællesskaber er et gangbart alternativ, der kan løfte opgaven og matche de positive præstationer fra regionerne. Det er under alle omstændigheder et system, der er langt mindre demokratisk og som næppe sikrer mere ensartet behandling rundt i landet.

Jeg vil råde regeringen til ikke at trodse tallene og i stedet lade regionerne fortsætte den flotte udvikling, som medarbejderne har skabt siden etableringen af regionerne efter kommunalreformen. Det kommer i stigende grad patienterne til gode, og de er rigtigt godt tilfredse med den behandling, de får. Derfor er der ifølge Altinget også kun 27 procent af danskerne, der ønsker at nedlægge regionerne. Skal vi lytte til dem og regeringen eller til tallenes tydelige tale?