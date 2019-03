Regeringen vil importere mere arbejdskraft og mindske kontrollen

Folketinget behandler for tiden et forslag fra regeringen, som vil ændre udlændingeloven, så virksomhederne kan importere mere arbejdskraft fra ikke-EU-lande. I samme moment vil regeringen slække så meget på kontrollen med de løn- og ansættelsesvilkår, som virksomhederne skal leve op til, at det i vores øjne de facto bliver umuligt at sikre, at ingen snyder på vægten.

Vi skal derfor på det kraftigste opfordre Folketinget til at stemme forslaget ned.

Det danske arbejdsmarked er allerede i dag et åbent arbejdsmarked. I kølvandet på øst aftalen fra 2004 har alle EU-borgere kunnet kan tage arbejde i Danmark. Og statistikkerne viser, at det sker. Siden 2009 er antallet af EU-borgere med lønindkomst i Danmark mere end fordoblet fra ca. 103.000 til ca. 216.000. Og lad os lige huske på, at der fortsat er 16 millioner europæere, som går rundt uden arbejde, de har også mulighed for at tage job i Danmark.

Derudover er der også rigtig gode muligheder for, at ikke-EU-borgere kan arbejde i Danmark. Vi har en positivliste, der giver mulighed for ophold til højtuddannede og specialister, vi har en beløbsordning, der sikrer, at tjener man mere end 28.500 kroner om måneden (eks. pension og feriepenge) så kan man arbejde i Danmark. Derudover har vi en række specialordninger på f.eks. landbrugsområdet og inden for restaurantområdet. Konsekvensen er, at antallet af ikke-EU-borgere med lønindkomst er steget fra 85.000 i 2009 til over 130.000 i 2018.

I 3F hilser vi udenlandsk arbejdskraft velkommen. Men på en ordentlig måde, så det ikke underminerer de løn og ansættelsesvilkår, der i dag, kendetegner det velfungerende danske arbejdsmarked. Vi mener, at regeringen med sit forslag om at nedsætte grænsen for, hvor meget en ikke EU-borger skal tjene for at få ophold i Danmark, fra de nuværende ca. 28.500 til ca. 23.000 kr. om måneden, spiller hasard med det danske arbejdsmarked. Dels fordi det vil konkurrenceudsætte jobs, hvor der i forvejen er 100.000 ledige danskere og 10.000 unge uden praktikpladser, dels fordi regeringen samtidig ønsker at ændre ordningen, så det fremover bliver helt umuligt at kontrollere, om virksomheder og udlændinge overholder reglerne. F.eks. foreslår regeringen, at op mod halvdelen af lønnen kan udbetales i form af kost, logi, diæter og i andre former, som er komplet umulige at dokumentere, kontrollere og sanktionere. Ydermere foreslår regeringen, at udlændinge ikke længere skal have lønnen udbetalt til en dansk konto, men kan få den udbetalt i deres hjemland, som f.eks. kan være Kina eller Filippinerne. Dermed bliver det umuligt, at tjekke den reelle løn. Hvis nogen skulle være i tvivl, kan de se eller gense DR's program "Afsløret - slaverne i byggebranchen", som tydeligt viser, hvordan der kan snydes og bedrages.

Det danske arbejdsmarked skal også fortsat være åbent for udlændinge. Men der er nødt til at være en fornuftig balance mellem på den ene side danske virksomheders konkurrenceevne og så anstændige løn- og ansættelsesvilkår, som fundament for det danske velfærdssamfund og som værn mod den stigende ulighed.