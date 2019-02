Reform. Heitmann som kanonføde

Læserbrev: Egentlig burde man have lidt medlidenhed med den gode Jane Heitmann. Sendt i byen som kanonføde af Lars Løkke i et lille bitte håb om bare at redde lidt af det, der skulle være en sidste valgbooster, nemlig Sundhedsreformen.

Nu er denne reform vist en død sild. Skudt ned af stærke folk fra egne rækker og endelig aflivet af en naiv folketingspolitiker, som godt nok "anonymt" blev sendt frem mod fjenden. Hun opdagede vel dårlig nok, hvad der skete, før rekylen slog tilbage.

Nu fremstår hun forpjusket og utroværdig. Hun bør ikke have lang tid tilbage i dansk politik, det kommende valg taget i betragtning. Hendes eneste undskyldning må være, at der sikkert er andre, som har hjulpet hende med at orkestrere dette lille korstog.

Hvis det er den slags hjælpere og "spindoktorer" Venstre har, så ser det sort ud for partiet i det kommende valg.

Jane er Dead man walking politisk. Der går vel ikke længe, før hun mister sine poster i folketinget, og efter moden overvejelse trækker hun sig vel også fra sit folketingskandidatur. Det er sjovere at gå selv end at blive smidt ud.

Oppositionen de godter sig. Den politiske debat om sundhedsreformen er lukket ned. Så længe Venstre dummer sig, er der ingen grund til at fremskynde noget. Det kan godt vente til efter et valg.