Radikale: Flygtninge skal integreres. Uanset hvad Christiansborg mener

Det er ikke kun på Christiansborg, at flere stemmer er bekymret over paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Ude i kommunerne, hvor man har ansvaret for integrationen, er mange politikere, embedsmænd og medarbejdere ved at tabe kæben. Ordet integration bliver nu pillet ud af lovgivningen. Og paradigmeskiftet indeholder flere initiativer, som vidner om, at al fornuft er forsvundet fra Christiansborg.For det første sænker man fattigdomsydelserne yderligere. De mennesker, som i forvejen har svært ved at betale for medicin og mad, skal have gjort livet så surt, at de blot hopper ud på arbejdsmarkedet. Der er ingen evidens for, at det skulle virke. Men i kommunerne kommer man - med sikkerhed - til at stå med børnefattigdom, mistrivsel og armod.For det andet har Christiansborg besluttet, at hjemsendelse fremover skal være kernen af dansk udlændingepolitik. DA, FOA, Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp undrer sig. Hvorfor skulle de ansætte flygtninge, som kommunen henter om kort tid og sender hjem? Og mon hjemsendelse motiverer flygtninge til at lære dansk, få etnisk danske venner og boltre sig i dansk kultur? Næppe. Og hvad med børnene? Er det ikke bedst, at de og vi, uanset hvad, kaster al energi ind i et børneliv med venner og lærdom? Jo. For det tredje har Christiansborg besluttet at sende udlændinge ud på en øde ø, som man kan vade fra og til ved lavvande. Det er vanvittigt dyrt. Og i kommunerne kunne man bruge de penge på at lade sundhedsplejersker og pædagoger samarbejde med indvandrerfamilier, så vi kan få flere børn i vuggestue.Vores budskab er klart: Christiansborg må stoppe med at modarbejde integrationsarbejdet i kommunerne. Vi har brugt mange årtier på at nå hertil. Og meget går godt. Se eksempelvis på andelen af flygtninge, som er kommet ud på arbejdsmarkedet. Kurven er meget stejlt opadgående.Danmark har brug for en ny retning. Det må være slut med at tage kommuner og flygtninge som gidsler i forsøget på at være stram i udlændingepolitikken. Og indtil da må kommunerne fortsætte med at integrere flygtninge.