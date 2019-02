Politik. 19 spørgsmål til Jane Heitmann

Hvorfor sendte Jane Heitmann (V) ikke bare en mail eller ringede til Bo Libergren (V) angående sine 19 spørgsmål, vi kunne læse om her i FS? Bo Libergren kunne sikkert svare Jane Heitmann på omgående. Eller henvise hende til rette sted og vedkommende.

Det kunne Jane Heitmann naturligvis ikke gøre anonymt. Var det derfor?

Nu er Jane Heitmann naturligvis i sin gode ret til at stille de 19 spørgsmål, også anonymt. Men hvorfor pokker trækker hun så spørgsmålene tilbage? At begå en fejl er en ting, men at prøve at rette den ved at begå endnu en, virker for dumt. Det virker som et forkert valg.

Men nu har Jane Heitmann sluppet ånden ud af flasken og vagt nysgerrigheden. Så derfor vil det være passende, hvis Jane Heitman selv vil svare på 19 spørgsmål i denne avis. Vi er mange, der vil glæde os til at læse svarerne. Det er helt normalt. Og ja det hedder originalt, 20 spørgsmål til professoren, så derfor også spørgsmål nummer 20: Ønsker politikeren Jane Heitmann regionsrådene nedlagt for enhver pris?