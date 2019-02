Pensionering. Begrebet efterløn er forældet

Læserbrev: Begrebet efterløn er forældet, hvorfor så hænge fast i noget, som alligevel skal ændres efter behov? Det giver lange folketingsdebatter, som er direkte spild af tid, der kunne bruges på at beregne mere elastik i folkepensionen.

Kald mig bare naiv, men jeg har altid ment, at arbejdslivet burde være en sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Kan de to blive enige, burde ingen blande sig. Et hvert menneske ved bedst selv, hvornår han er nedslidt, må gå på deltid eller stoppe. Andre vil gerne fortsætte, eller gå på deltid, selvom han måske er 67.

Hvorfor skal der laves regler og love for, hvor rask eller, hvor gammel et menneske skal være for at få lov til at deltage på arbejdsmarkedet?