Pension. Man kan sagtens arbejde efter 70

I forskellige medier er der i denne tid megen debat om at hæve pensionsalderen. Jeg synes, pensionsalderen bør hæves til mindst 70 år. Alle, der ikke har et fysisk hårdt arbejde, kan sagtens arbejde, til de bliver 70 år eller mere. Selvfølgelig skal der være mulighed for tidligere pension grundet nedslidning eller dårligt helbred.

Jeg er selv 78 år og mener stadig, at jeg kunne påtage mig et ikke alt for fysisk krævende job.

Vi bliver stadig ældre. Mange lever, til de bliver 90 eller 100 år, og hånden på hjertet: Vi gamle er jo allerede en økonomisk byrde for samfundet.

Der er også mange pensionister, der går tilbage på arbejdsmarkedet, fordi de keder sig ved at gå hjemme med hænderne i lommen, sidde og se tv eller spille ludo med konen.