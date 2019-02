Pension. En værdig tilbagetrækning for de nedslidte

Læserbrev: Jeg er utrolig glad for, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti nu bakker op om en værdig tilbagetrækning, hvor lønmodtagere med et langt og hårdt arbejdsliv bag sig kan gå på pension, når kroppen siger stop. Det er vigtigt, at vi anerkender, at der er stor forskel på, hvornår vi starter på arbejdsmarkedet i Danmark.

Nogle starter lige efter folkeskolen, mens andre fylder 30 år, før de får deres første fuldtidsjob. Det er ikke rimeligt, at det skal være ens fødselsattest, der bestemmer, hvornår man må gå på pension. Det bør være ens arbejdsliv.

Jeg har selv været på arbejdsmarked i 41 år og haft job både hos slagteren og på fabrikken, så jeg kan også mærke, at min krop er slidt, men heldigvis ikke så meget, så jeg har brug for tilbagetrækning. Men sådan er virkeligheden desværre ikke for mange andre på min alder, hvor mange tager piller hver dag for at kunne klare at tage på arbejde. Det er ikke værdigt for dem eller for os som samfund.

Jeg mener, at det skal være en rettighed for alle nedslidte, at de skal kunne trække sig tilbage, når deres krop siger stop, uden at de skal trækkes igennem evige sagsbehandlingsforløb og papirnusseri. Vi har nemlig ikke brug for mere papir men derimod handling, hvor vi hjælper de danskere, der igennem et langt arbejdsliv har slidt deres krop op og betalt deres skat til samfundet. Dem kan vi ikke lade i stikken, og de skal have ret til at gå på pension tidligere end i dag. Lad os kæmpe sammen om at sikre værdig tilbagetrækning for alle.