Parkering. Odenses trafikplanlægger fralægger sig ansvaret for mindsket trafiksikkerhed

Kommentar: Jeg tror, at jeg taler på de fleste odenseaneres vegne, når jeg udtrykker min frustration ud over det meget vejarbejde, som Odense er påført p.t., men ikke mindst over de manglende parkeringspladser, kommunen har reduceret den indre by med i "Fra stor by til storby"-strategien.

De fleste veje/gader monteres med timebegrænsede parkeringsbåse, og borgeren oplever ligeledes forringelser, fordi der indføres betalingsparkering. Respekt for, at kommunen har set potentialet i dette med den forøgelse i trafikmængden, vi oplever, men det bibringer desværre også en meget betænkelig adfærd i forhold til trafiksikkerheden og -adfærden, idet man åbenbart kun har fokus på begrænsninger og betalingsmuligheder og ser stort på sikkerheds- og adfærdsproblematikker.

Senest med den omfangsrige ændring, der har fundet sted i Godthåbsgade og Jagtvejskvarteret. Her har man fjernet stort set 50 procent af de parkeringspladser, som forretningsdrivende og handlende har benyttet i løbet af dagen, mens beboerne i området var på arbejde. Det har medført, at de beboerne, der har behov for en parkeringsplads, skal investere i en parkeringslicens, som de, hvis de er heldige, kan benytte, hvis pladserne ikke er taget af en anden beboer, når de skal parkere deres bil i eftermiddags- og aftentimerne. En uholdbar situation.

Ændringen har medført, at beboere med licens, der ikke kan finde parkeringsplads, parkerer deres bil eller nummer to bil, idet man kun kan få licens til én bil, på de veje og gader, der byder på lovlige pladser, ligesom byens handlende og kunder gør ligeså. Eksempelvis er et af byens travle kryds, Hunderupvej/Kastanievej/Linde Allé, der krydses af mange cyklister, biler og fodgængere, blevet en direkte risikofyldt passage. Bilister kan ikke finde ud af at give plads til hinanden - afkørte sidespejle er en daglig foreteelse, cyklister tør ikke køre mellem bilerne på vejen, hvorfor fodgængere eller borgere, der skal ud fra deres indkørsler, risikerer at blive påkørt af cyklister eller køre ud i cyklister eller biler, der forcerer hastigheden for at komme gennem tunnelen af parkerede biler. Det værste er dog, at kommunens trafikplanlægger fraskriver sig denne udvikling, idet han påpeger, at ulovlige parkeringer enten er P-Nords eller politiets ansvar. At man har fået politiets accept af ændringen af Godthåbsgade projektet, betyder ikke, at man kan fraskrive sig et planlægningsmæssigt ansvar, når borgerene udsættes for disse farer. Hvis man f.eks. i stedet gør Læssøegade og Hunderupvej ensrettede, kan man etablere parkeringspladser i hele den ene side. Alternativt etablere parkeringsforbud på en af disse veje. Et andet forslag kan være, at kommunens trafikplanlægger undlader at gøre eksisterende parkeringspladser til betalingspladser og etablerer flere parkeringsbåse på de tilstødende gader og veje. Et tredje, at man etablerer en stor parkeringsplads uden for ringvejen og ændrer servicebussen til en shuttlebus, som bringer borgerne ind til byen.

Jeg håber inderligt, at kommunes vision om at Odense bliver en storby bliver en succes, men bare kommunen ikke glemmer, at storbyer har mange borgere, og at disse har behov for parkeringspladser.