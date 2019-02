Parkering. Beboerlicens i Jagtvej-kvarteret

Læserbrev: Formålet med denne licensparkering var at gøre livet lettere for beboerne i kvarteret, så de lettere kunne finde en parkeringsplads. Nye parkeringsbaner er malet op, og det skal være med til at regulere parkeringen i området. Ingen, ej heller jeg, skal anfægte, at alle selvfølgelig skal parkere lovligt. Men måske kunne en anden form for markering have givet langt flere parkeringsmuligheder end den, Odense Kommune har fundet frem til.

Der er heller ingen tvivl om at rigtig mange nu finder parkeringsmuligheder i de omkringliggende villakvarterer. På Hunderupvej er det meget tydeligt, efter at der er indført standsningsforbud på en længere strækning, flyttes problemet med tæt parkering blot længere ud.

Det har nu efter en periode vist sig, at hverdagen er blevet meget besværlig. Man kan nu kun parkere 1 time i dagtimerne, hvilket vil sige, at man ikke kan have gæster før efter kl 20 på hverdage og efter kl 16 på lørdage. Parkeringsfristen burde som minimum have været 2 timer i dagstimerne til kl 18 på hverdage og kl 12 på lørdage. Man må ligeledes konstatere, at der er mange ledige pladser om dagen, da borgere, der har et ærinde i centrum, dårligt kan nå at gå frem og tilbage på en time.

Man har ligeledes "plastret" næsten alle hjørner i kvarteret til med store stolper for at forhindre, at man undtagelsesvis kunne køre op på fortovet for at læsse tunge ting. Skal en gangbesværet eller i værste fald en alvorlig syg patient hentes, kan en ambulance nu ikke længere komme tæt på indgangen ved at benytte fortovet. Med langt større risiko for påkørsel skal det nu ske midt på Hunderupvej. Kønt er det på ingen måde og så skriger det til himlen, at man borer dem ned i de smukke og helt unikke gule Odense-klinker.

Argumentet fra kommunens side er, at man skal spare på vedligeholdelsen af fortovene. Dette argument holder ikke, da man på strækningen mellem Hjallesevej og Godthåbsgade har markeret parkeringsbaner på fortovet, ligeledes bruger kommunens samarbejdspartnere fortovet til parkering af store lastbiler!

Jeg har boet på Hunderupvej siden 1985 og har aldrig set kommunen vedligeholde fortovene. De trænger heller ikke til det, så argumentet med sparet vedligeholdelse holder ikke.

Jeg syntes også, at det er meget arrogant af kommunen, at beslutte, at hver husstand kun kan få en licens. Der er stadigt mange mennesker fra kvarteret, som har brug for to biler for at kunne komme frem og tilbage til deres arbejdsplads. Hvor skal de parkere? Hvis man skal have håndværkere, hvor skal de parkere?

Jeg vil opfordre kommunen til at afholde et beboermøde, hvor man kunne udveksle erfaringer med de nye tiltag, og få rettet de fejl og uhensigtsmæssigheder der er lavet, således at hverdagen igen bliver lettere !! i stedet for blot at henvise til loven.

Restriktionerne i kvarteret har blot medført, at man har flyttet problemet længere ud mod ringvejen til gene for beboerne i disse kvarterer.

Bilerne forsvinder ikke op i den blå luft.