Øvre grænse for taskforce?

Læserbrev: Der mangler 500 mio i Odense Kommune. Derfor har næsten hele byrådet bifaldet, at der nedsættes en task force til at løse den kæmpeopgave, det er at finde et trecifret millionbeløb til at imødegå konsekvenserne af den demografiske fremskrivning.

Kommunen har to gange tidligere gjort brug af taskforces: En businesstaskforce i 2013. Den var gratis og en beskæftigelsestaskforce i 2017, der kostede 200.000 kr på baggrund af en timeløn på 605 kr.

Mon man i byrådet har sat en øvre grænse for, hvor stort et beløb, der må afsættes til den nye taskforce? Beløbet skulle jo gerne stå i et rimeligt forhold til opgavens formål.