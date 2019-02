Nyborg: DF har ikke sagt nej til undervisning

Læserbrev: I weekenden kunne man her i avisen læse, at flere tilsyneladende har misforstået dele af DF's budskab i sagen om undervisning af de somaliske børn fra Nyborg. For vi har aldrig ment, at børnene ikke må modtage undervisning, men blot at undervisningen skal foregå på et asyl- eller udrejsecenter. Eftersom myndighederne har besluttet, at børnene og deres forældre skal sendes hjem, er det i alles interesse, at vi ruster dem bedst muligt til hjemsendelsen, og det kan sagtens være gennem undervisning. Men undervisningen skal ikke foregå i lokalområdet. De skal overflyttes til et udrejsecenter, og her skal de bo, modtage undervisning osv. indtil de forlader Danmark.

Det er derfor pure opspind fra venstrefløjen og politiske modstandere, når de påstår, at DF vil nægte børnene undervisning. Dén slags manipulation gavner ikke den demokratiske debat. Jeg bekræfter dog hjertens gerne, at DF er imod, at ledere i det offentlige, såsom Nyborg Gymnasiums rektor, fører deres egen udlændingepolitik uden et folkeligt og demokratisk mandat. Enhver er naturligvis velkommen til at have sine holdninger og ytringsfrihed, men det bliver problematisk, når man direkte modarbejder det, som er besluttet af myndighederne på baggrund af de regler, som er vedtaget politisk. Så anfægter det, efter min mening, ens professionalisme.

Den pågældende familie skal rejse hjem, og det er det, vi samlet skal arbejde hen imod.