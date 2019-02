Nej til ændring af Boligreguleringsloven

Læserbrev:

Kære Thulesen Dahl og kære Mette Frederiksen, nu må I godt nok lige tage Jer sammen og gentænke, hvilket vanvid I er på vej ud i.

I vil ændre Boligreguleringslovens afsnit om gennemgribende forbedringer af lejemål for at forhindre udenlandske kapitalfonde i at opkøbe danske udlejningsejendomme.

Det kan godt være at formålet er ædelt. Jeg synes heller ikke om, at udlandet efterhånden kommer til at eje alt herhjemme, men men men.

Behøver I virkelig ødelægge mulighederne for lejerne for at få mere tidssvarende boliger samt investeringsmulighederne for almindelige hæderlige danske ejendomsbesiddere, som i forvejen kæmper med en håbløst forældet og lejervenlig Leje- og Boligreguleringslov.

Hvis I vil forhindre udenlandske kapitalfonde mod at købe danske udlejningsejendomme, så foreslå dog en lov mod dette.

Det har jo været gennemført før, nemlig udlændinges køb af danske sommerhuse.

Tænk Jer om og ret lovgivningen ind efter målgruppen.