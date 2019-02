Nedslidning har intet med sundhed at gøre

Nu går polemikken på, om nedslidning skyldes en usund levestil, dog har folks sundhed intet med nedslidning at gøre, som Joachim B. Olsen ellers udtrykker det.

Oveni det udtrykker han, at hvis man spiser mere broccoli, er der mindre chance for at blive nedslidt. Hvis det var så vel, ville det være en nem løsning: Mere grønt på bordet og ingen vil blive nedslidte.

Lønmodtagere lever kortest. En 30-årig ufaglært mand lever i gennemsnit 7,6 år kortere end en mand med en lang videregående uddannelse, for kvinder er forskellen 5,5 år, og det er her i Danmark.

Igen så har sundhed og nedslidning intet med hinanden at gøre. Det er helt klart en forkert udtalelse og komme med. Det er at pisse på lønmodtagerne.