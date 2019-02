Nationalitet. Statsborgerskab som 18-års fødselsdagsgave

Velkommen til statsborgerskabstombolaen. Træk et nummer. Hvis du er heldig, trækker du det rigtige nummer, som betyder, at du og dine forældre er født i Danmark. Ellers trækker du uheldigt nummeret, som betyder, at du selv eller dine forældre er født i udlandet, f.eks. Tyrkiet eller Syrien.

Ingen i verden bestemmer, hvor vi fødes. Hvilken nationalitet vi får. Om det første, du åbner øjnene til som spæd, er de hvide vægge på Rigshospitalet eller lyden af tøndebomber i Aleppo, er totalt tilfældigt.

Jeg er født i Danmark. Søn af danske forældre. Dermed er jeg dansk statsborger. Har stemmeret. Nyder mine fulde rettigheder. Min sidekammerat i gymnasiet er derimod søn af tyrkiske forældre. Og andre på gymnasiet er børn af tidligere flygtninge. De har boet i Danmark størstedelen af deres liv. Er danske. Synes jeg. Men ikke formelt set. For de er ikke statsborgere. Må ikke stemme. Og det er dybt skadeligt for sammenholdet i Danmark. Det stigmatiserer. Styrker følelsen af ikke at være velkommen i ens fædreland. Deler os op i et "dem" og "os".

Løsningen til at styrke sammenhængskraften er heldigvis simpel: Hvis du er født i Danmark eller har boet størstedelen af dit liv i Danmark, skal du ikke bare have 18 lys i kagen, når du fylder 18. Du skal have et statsborgerskab med i hatten. Det statsborgerskab i fødselsdagsgave får du, hvis du lever op til to betingelser: Du har taget folkeskolens afgangsprøve, og du har ikke begået kriminalitet.

Modstandere af mit forslag vil råbe op om svenske tilstande. At det er uansvarligt. Men nej. Selvfølgelig skal vi ikke dele statsborgerskab ud til højre og venstre. For ja. Det er et privilegium at blive dansk statsborger.

Men når min sidekammerat i gymnasiet ikke er dansk statsborger og får meget svært med at blive det, er balancen tippet. Det er skørt. Dansk er hans førstesprog. Danmark er hans hjemland. Derfra hans verden går. Hans eneste ulempe er, at hans forældre ikke vandt i lotteriet og blev født i Danmark.

Derfor er det på tide at kridte banen op. Endegyldigt at anerkende min sidekammerat. Takke ham for at engagere sig i Danmark. Min danskhed og min stolthed af Danmark bliver ikke mindre af den grund.