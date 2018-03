Jeg har en Samsung Galaxy S 3 minitelefon version 4.1.2., som jeg købte i 2012 for, at den skulle kunne opfylde mine behov for telefoni og data i en overskuelig fremtid. Det har den da også gjort indtil dato. Jeg har endda lige skiftet batteri på den.

Men nu viser det sig, at den er håbløst forældet. Google, som bl.a. udvikler Androide-styresystemer til telefoner og tablets, vil ikke længere servicere disse versioner, og Samsung følger trop, da "de gamle" versioner ikke kan rumme den udvikling, der skabes på markedet. Det er i hvert fald, hvad de hævder. På den måde forsøger de at få os til at udskifte vores telefoner, selvom de egentlig opfylder vores behov.

Yngre personer vil selvfølgelig sige, at den jo er håbløst forældet, formentlig som brugeren selv, der er nået en alder af 75.

Hvad betyder det så, at telefonen ikke har den fornødne kapacitet? Jo, fra maj vil den ikke længere kunne bruges til Mobilepay, da den ikke længere kan understøtte denne. Jeg kan heller ikke downloade apps til tv-konkurrencer m.v.

Dette it-tyranni hænger sammen med den sidste mode indenfor dagligvarebranchen: Coop og Fakta har lavet apptilbud, hvor du skal downloade Coop-appen, hvori du skal aktivere de forskellige tilbud, som er placeret på forskellige dage hen over ugen (ofte på fire-fem forskellige dage). Tilbuddene bliver så aktiverede på dit medlemskort, men skal handles på de annoncerede dage. Min telefon har selvfølgelig heller ikke power nok til disse tilbud.

Hvad ligner det at udsætte kunderne for dette app-hysteri? Mange har ikke den rigtige version på telefonen, mange ældre kan slet ikke finde ud af det, og de fleste har det formentlig ligesom mig - de vil ikke handle fire-fem gange om ugen for at få tilbuddene, som så kræver, at man anskaffer sig en ny smartphone eller lignende i den nyeste version.

Jeg synes, det er uforskammet, at tilbuddene ikke er tilgængelige for alle uanset smart-phone med tilhørende apps. Brugsen er jo, som de skriver, ejet af os alle - eller er det forkert opfattet?

Brugsen er i øvrigt ikke den eneste synder. Aldi har ikke en app, men deres tilbud er spredt over stort set alle ugens dage. De skal dog heller ikke forvente, at vi stiller op hver dag for at deltage i tilbudsjagten. Der findes i øvrigt over 1.000.000 apps på markedet. Vi kan godt undvære Coops tilbudsapp.

Der er andre skorstene, der ryger, hvortil app-hysteriet ikke er nået endnu. Det er måske der, vi skal lægge vores handel fremover, for de har jo stadig tilbud, som er mere tilgængelige for den brede kundeskare.