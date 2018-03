Hvorfor er det, at Socialdemokraterne har så travlt med at hænge Alternativet ud som miljøhyklere? De burde da hellere være optaget af at arbejde sammen med os om at skabe den nødvendige grønne omstilling, som vi jo i partiernes politiske programerklæringer er helt enige om nødvendigheden af.

Senest kalder medlem af DSU Odense, Sebastian Faber, os 21. marts for dobbeltmoralske, fordi også vores politikere rejser med fly, når de skal deltage i internationale politiske begivenheder.

Sagen er imidlertid den, at vi faktisk kompenserer for vores klimaaftryk som politisk bevægelse. Omkring 90.000 kroner har vi betalt til formålet i 2017, hvilket er 40 gange mere, end vi burde, fordi vi regner med en CO2-pris, der er meget højere, end den er i dag. Vi har i øvrigt i Alternativet fuld åbenhed om, hvordan vi hele tiden gør os umage for at balancere vores klimabelastning bedst muligt. Det er bare at spørge.

Hvor er det dog ærgerligt, når den slags mudderkastning tager fokus væk fra det, det i virkeligheden handler om, at vi med de menneskeskabte klimaforandringer står overfor den mest alvorlige trussel mod menneskehedens fremtid nogensinde. Det er vores børns og børnebørns mulighed for at leve gode, sunde, liv, det her handler om, og vi har lige nu stadig mulighed for at tage handling på det.

Det vil vi i Alternativet gerne samarbejde med alle gode kræfter i alle dele af dansk politik om at gøre. For vi tror fuldt og fast på, at grunden til, at alle politikere, uanset politisk observans, har involveret sig i politik, er et ønske om at gøre verden til et bedre sted at leve, både for os selv og for kommende generationer.

Det kan kun lykkes, hvis vi gør det sammen. Så kom ind i kampen, socialdemokrater. Lad os droppe fejlfinderiet og det politiske fnidder og stå sammen om at sikre fremtiden.