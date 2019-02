Mere kontrol med finanssektoren

I kølvandet på en af verdenshistoriens største hvidvaskskandaler med Danske Bank, som formentligt har hvidvasket for op mod 1500 milliarder kroner i deres filial i Estland, er der brug for handling. Alene tanken om dette kolonorme beløb er et tankevækkende eksempel på, hvor grådig finanssektoren er. Det er dybt absurd i min optik.

I lyset af denne skandale er Danske Bank sluppet godt fra det med et overskud på 15 milliarder kroner for 2018. Dette er det tredjebedste resultat i løbet af de sidste 10 år, og det taget i betragtning af, at kundetilliden er faldet markant.

En løsning på dette kan være et stærkere finanstilsyn. Også bøderne skal bestemt være større. En højere straf til både ledelse og enkelte nøglemedarbejder vil gøre hvidvask mindre attraktivt for både bankerne og Europas oligarker.