Letbane. Stakkels bilister ...?

Letbanen vil få grøn bølge hele vejen, skrev FS 28. december. Hvor er det synd for de bilister, der så skal vente et par minutter mere i nogle lyskryds.

Tilmed har politikerne den frækhed at ville tvinge bilisters hastighed ned med bump de steder, hvor der ikke er plads til cykelsti. Kan de dovne cyklister da ikke bare stå af og trække?

Er man da ikke klar over, at bilister er meget travle og vigtige mennesker, der ikke har tid til at vente på Brunneren, når både arbejde og fitness-timer skal passes?

Ganske vist har kommunen investeret mange millioner skattekroner i fremkommeligheden for bilerne bl.a. med udvidelser af Ring 2, Munkebjergvej, Odins Bro og tilsluttende trafikanlæg. Lige som der er investeret millioner i flotte p-pladser under TBT-gaden, og parkering i byen fortsat subsidieres med skattekroner.

Heldigvis har de fleste politikere ingen ønsker om at begrænse biltrafikken - tværtimod tales hjertevarmt om fremkommelighed for bilerne. Rådmanden forsikrer da også, at grøn bølge for Brunneren er undtagelsen, og "vi skal gøre alt, der kan gøres på de steder," hvor bilisterne kan komme til at vente mere end få sekunder.

Mon heller ikke at Fynsk Erhverv, Fyens Stiftstidendes marketingsafdeling, Dansk Industri, Karsten Bill og andre bilglade magter fortsat vil lægge massivt pres på politikerne, så kun fanatiske kratluskere tør tale om bare at begrænse biltrafikken en smule?