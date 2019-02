Lægerne skal tale dansk, så man kan forstå det

Læserbrev: Jeg forstår fuldt ud, hvis mange danskere rundt omkring i hjemmene var ved at få aftenkaffen galt i halsen, da DR1 udsendelsen om de udenlandske læger i Danmark blev vist mandag aften 11. februar 2019. Jeg tænker også, at mange må være både bekymrede og forundrede over de forhold i det danske sundhedsvæsen, som blev dokumenteret i udsendelsen.

Jeg er selv sygeplejeske gennem mere end 30 år, og for mig var det en rystende oplevelse at se udsendelsen. Jeg får i stigende grad henvendelser fra personer i min omgangskreds, venner og familie, som i kontakten med sundhedsvæsenet desværre har oplevet at møde en udenlandsk læge, som de enten ikke forstod sprogligt, eller som de følte sig utrygge ved i forhold til vedkommendes lægefaglige kompetencer. Nogle har ikke fået den behandling som de burde, nogle har endog fået forkert behandling. Det er naturligvis slet ikke i orden.

Vi må insistere på, at læger ansat i det offentligt finansierede sundhedsvæsen herunder sygehusene taler et 100 procent forståeligt og tilstrækkeligt nuanceret dansk. Både i forhold til det lægefaglige og i den almenmenneskelige kontakt og samtale med patienter og pårørende.

Det er desværre ikke kun galt med de sproglige kompetencer hos en alt for stor del af de udenlandske læger, men også med det konkrete lægefaglige niveau.

Utilstrækkelige og for ringe lægefaglige kvalifikationer kombineret med ditto sproglige er en livsfarlig cocktail for patienterne.

Patientsikkerheden bringes i fare. Det kan og skal vi ikke acceptere.

De ansvarlige politikere både centralt og regionalt har svigtet. Det samme har Styrelsen for patientsikkerhed, som har den øverste tilsynsmyndighed. Det skal blive bedre.

Nye Borgerlige vil arbejde målrettet for at få sat en bedre og mere sikker kurs for det danske sundhedsvæsen.

Det skylder vi de danske patienter, de pårørende og de ansatte i sundhedsvæsenet.