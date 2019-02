Lad eventyret om E20 ende lykkeligt

Over de seneste mange år er det trafikale pres på E20-motorvejen steget voldsomt. Det betyder, at der dagligt er trængselsproblemer, der tilstopper den trafikale livslinje, der forbinder Danmark på tværs af landsdele. Derfor bliver politikerne på Christiansborg nødt til at lave en bred, langsigtet infrastrukturplan, der kan lade trafikken flyde frit.

I efteråret vedtog folketinget at udvide dele af E20 med et tredje spor. Det er meget positivt, men desværre kun en halv løsning, der potentielt kan medvirke til et flaskehalsproblem omkring Odense. Derfor bør politikerne vælge det rigtige spor og også udvide det sidste stykke af E20, der går syd om Odense. Over de seneste 10 år er presset på vores motorveje på landsplan steget med 30 procent. En stigning der kun ser ud til at fortsætte. Tal fra Vejdirektoratet peger på, at der i 2025 dagligt vil være næsten 88.000 køretøjer på motorvejen syd om Odense. Det er en voldsom stigning i forhold til 1985, hvor motorvejen blev indviet. Dengang var der dagligt 13.000 køretøjer på strækningen. Dermed bør det være tydeligt for enhver, at problemet er reelt og voksende. Fyn er i høj grad livsnerven, der holder Jylland og Sjælland sammen, og er dermed en nøglestrækning i den samlede danske infrastruktur. Derfor er det da også på tide, at der tages et skridt mod at fremtidssikre infrastrukturen omkring Odense.

For 10 år siden oprettede Folketinget en infrastrukturfond på 94 mia. med det formål at lave langsigtede investeringer i den samlede danske infrastruktur. Det er nemlig en rigtig god forretning at investere i vores fælles infrastruktur. Ikke blot bliver vi mindre stressede og irriterede i hverdagen, men det gavner også konkurrenceevnen, når man ikke spilder tiden på at holde i kø. Det giver flere produktive timer på arbejde eller mulighed for at bruge mere tid med familien.

Dermed er det ikke kun bilerne, der holder i kø, men også de gode argumenter for at udvide E20 til en tresporet motorvej. Det vil skabe både vækst og mindre stress.

Derfor opfordrer Dansk Metal politikerne til at huske på at foretage de nødvendige investeringer, så eventyret om E20 kan ende lykkeligt.