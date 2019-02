Kviklån. Jeg bliver så forarget

Jeg ser "Luksusfælden" på TV3, og jeg bliver lige forarget hver gang. Ikke på udsendelsen, for den er relevant og belyser tydeligt de unges manglende viden om brug af penge. Når unge flytter hjemmefra, tror de, at festen fortsætter, fordi forældrene hidtil bare har betalt.

Jeg undres over, hvorfor ingen sætter en stopper for adgangen til at optage de hurtige kviklån, som fanden har skabt. På 10 minutter kan et ungt menneske låne, igen og igen. Til sidst er han tvunget til at optage nye kviklån for at kunne betale af på de gamle kviklån med store ågerrenter. Det er den lige vej til økonomisk ruin.

En god ting ville være, hvis alle unge blev undervist i privatøkonomi, inden de forlader folkeskolen, fordi økonomisk sans er ikke medfødt.