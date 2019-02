Kontrakt. Konkret handling ønskes

Læserbrev: Hej borgmester.

Du skriver om samfundskontrakten og om, hvor nødigt du vil rive den over. Men hvad vil du helt konkret gøre ud over at fyre 100 ansatte i administrationen og nedsætte en taskforce? Hvilke tanker har du gjort dig? Det står mig ikke klart efter at have læst din kronik.

Jeg forstår ikke, at Odense Kommune på den ene side er den kommune i Danmark, der er fjerdebedst til at klare den demografiske udvikling (så må det sandelig stå sløjt til i andre kommuner), men på den anden side er en af de dårligste kommuner i landet til at få folk i arbejde. Hvordan hænger det sammen? Betinger den høje ledighed ikke netop kommunens elendige økonomi, så det er her der skal sættes ekstraordinært ind?

Du understreger slutteligt, at "kontrakten bliver det sidste, du river over." Din gode vilje er ingen i tvivl om, men nøjes du med den, bliver din kronik til en gang varm luft.