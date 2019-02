Kemi. Forurener skal betale for oprydning

De seneste dages afsløringer af, at farlige kemikalier er forsvundet fra en erhvervsejendom i Seden kalder på handling. Alle ulovligheder er en sag for politiet, og det er godt, at Odense Kommune undersøger muligheden for en politianmeldelse.

Men sagen kalder også på politisk handling: Vi skal sikre, at brådne kar ikke kan forurene miljøet og udsætte mennesker for fare.

Og så skal vi arbejde hen imod en giftfri fremtid, hvor vi i det hele taget bruger så få kemikalier som muligt. I Alternativet har vi netop lavet et samlet udspil, der sætter fokus på den farlige kemi. Vi vil for eksempel styrke kontrollen med produkter, der indeholder kemikalier. Og vi vil have forureneren - dem, der bruger den farlige kemi - til at betale for de omkostninger, som det giver samfundet.

Vi kan aldrig fjerne brådne kar - men vi kan og skal fjerne deres mulighed for at forurene og vi kan og skal sende dem regningen, hvis de ikke rydder op efter sig.