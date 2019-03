Kaos eller Bios?

Læserbrev: Bios eller kaos, Falck (falsk) eller sandt. Et forløb, der har været svært at gennemskue, selv for regionspolitikere helt tæt på. Men endelig var der en reel konkurrence på ambulancedriften, hvor private firmaer som Falck og Bios bød ind. Det viste med klar tydelighed, at flere regioner har betalt mere end 10 procent for meget for ambulancedrift i årtier. Hvis man regnede på den merudgift og havde brugt de penge på reel sundhed, hvad kunne man så ikke have fået for dem? Fantastisk at region Syddanmark endelig lavede konkurrence på ambulance driften. Kaosset i kølvandet på Bios' overtagelse kan vel primært tilskrives regionsrådets ageren og ikke mindst Falcks forretningsmetoder. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Selv efter hjemtagelsen, da man erklærede Bios konkurs, har man opnået en besparelse på ambulancedrift. En besparelse man kan bruge på bedre sundhed eller bedre dækning med ambulancer.