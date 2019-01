Kæmpevindmøller i Lillebælt er ikke grøn omstilling

Tilhængere af kæmpevindmøller mellem Helnæs og Als argumenterer for, at hvis man vil den grønne omstilling, så er vindmøllerne nødvendige. Med det argument kan man stille vindmøller op hvor som helst: Hvad med de frie pladser i byerne, hvor strømmen skal bruges? Eller hvor som helst i naturen: på Fyens Hoved eller Svanninge Bakker, hvor vinden rigtig kan få fat? Jeg er meget bekymret for klimaet og ønsker vindmøller og anden alternativ energi. Men placeringen er ikke ligegyldig, og der findes alternative placeringsmuligheder længere til havs. Placeringen af kæmpemæssige vindmøller kystnært i det snævre Lillebælt er et udtryk for den tanke, der har bragt klimaet på randen af kollaps, nemlig manglende respekt for naturen.