Irriterende: Reklame-tv i Fynbus

Læserbrev: Jeg er begyndt at tage bussen fra Højby til Odense centrum kl. 7 om morgenen, og hold da op hvor finder jeg det irriterende at være tvunget til at konfronteres med en halv times reklame-tv uanset, hvor jeg sidder i bussen. Jeg føler mig lidt til grin. Jeg betaler billetten, og samtidig tjener Fynbus penge på at sælge tv-busreklamer.

Busser og tog kører sommetider kampagner om at vise hensyn med hensyn til brug af mobil, men hvad gør Fynbus selv? Man er lige stået ud af sengen, før man får hjernen sprøjtet til med ligegyldig reklame. Nu må jeg sidde med kasket på eller se ned i skødet. Eller tage bilen.

Jeg havde ellers valgt bussen for at få en halv times mindfulness. Det er faktisk ikke alle, der bryder sig om alt det lys og bevægelsesvirak kl. 7 om morgenen på et offentligt sted. Hvis du er enig så sig det pænt hver eneste morgen til chaufføren.