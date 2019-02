Indspark. Jeg bliver så glad

Læserbrev: Kære Mogens Banke.

Jeg kender dig ikke, men jeg bliver altid så glad, når jeg læser dine små korte indspark her i avisen. Tak for det, og tak til FS for at bringe dem.

Senest her den 4. februar, hvor du gør os læsere opmærksom på, at da du var ung var du ligeglad med ældre mennesker, og nu da du er ældre, er du ligeglad med unge mennesker.

Okay så. Du får lige en lille vits med på vejen. "Da jeg var ung, havde jeg fire bløde lemmer og et stift. Nu har jeg fire stive og et blødt". Hvad siger du så Mogens? Maybe you can use that in another afsnit?