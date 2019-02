Holdninger. Tal for dig selv

Læserbrev: Så skete det igen, overskrift i meninger/debatten, den 12/2 2019. "Vi Danskere har ikke brug for DF mere" Som DF'er er jeg selvfølgelig ganske uenig, men det er ikke det vigtigste, da indholdet er ganske uinteressant i denne forbindelse.

Nej det er mere denne brug af ordene Vi/Danskerne, i diverse indlæg. Jeg syntes, når man skriver et indlæg til avisen, bør man give udtryk for sin egen mening og ikke tage andre til indtægt for ens egen mening. Det virker nærmest, som om man ikke selv tør stå alene med sin mening, og det er jo sørgeligt.