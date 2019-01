Hjalla. Byrådspolitikere ud af tabu-comfortzonen

Et er, der er et ældreboom på vej. De politikere der ikke har opdaget det endnu, opdager det heller ikke. At de ikke magter opgaven, at give de ældre et anstændigt liv, er en anden sag. Dermed tænker jeg naturligvis på de svageste af de ældre. De sidder gemt af vejen på mange plejehjem, hvor værdigheden er taget fra dem. Fodres af med opvarmet mad. Eller er med i diverse forsøgsordninger. Muligheden for oplevelser, der kræver hjælp fra plejepersonalet, er stort set ikke til stede. Fordi personalet ikke vil hjælpe. Nej. De er der ikke. Sparet væk.

Vilkårene er kendte for politikerne. De automatsvarer som anden administratorer. Vi har ingen penge. Har du? Hvor ynkeligt et svar. Hvor er visionerne og lysten til at være politiker. En moralsk politiker, der gør en forskel. Etikken.

Når der tales ældreboom, er det ikke kun etniske danskere, det drejer sig om. Men også ældre fra Iran, Bosnien, Somalia, Tyrkiet, Vietnam, arabiske og afrikanske lande. Og her er det ikke kun kendte problemer, vi får på plejehjemmene. Men kulturforskelle i synet på sygdom, sundhed, livsværdier, religioner, sprog og mad. Små problemer, vi kender fra børnehaven og skolen. Også. Men på plejehjemmet er de også de svageste ældre. Demente. Mange har måske ikke penge nok til livets ophold. Kommer fra et tabu - og parallelsamfund.

De kommende år viser grafen en stigning på ca. 182 procent af ældre etniske fra tredjelande, sammenlignet med danske ældre ca. 42 procent. Mange af dem er inviteret hertil som gæstearbejdere, eller flygtet fra krig, vold og tortur og lider derfor ikke kun af demens, men også PTSD. Byrådspolitikerne må tage problemstillingen op gerne med rådmanden Søren Windell i spidsen.

Skal vi blande alle religioner og kulturer sammen på samme plejehjem, med de problemer det giver. På godt og ondt. Eller skal de ældre have valgmuligheder, for at være sammen med ligestillede. Danskere som Somaliere.

Løsninger skal findes. Og løsningen er ikke et politikersvar, der siger, de ældre skal lære dansk, spise flæskesteg eller rejse hjem. Det er uværdigt, og de forstår det jo heller ikke. Når talen er om politikerne, ville det klæde ikke-etniske danske byrådspolitikere at deltage i debatten. Og komme ud af jeres topstyrede tabu-comfortzone. Hjalla. God arbejdslyst til hele byrådet, også, i det nye år.