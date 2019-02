Galmandsværk. Man slog en kunstsamling ihjel

Jeg ved ikke hvilken overskrift, jeg skal vælge, efter at have været vidne til, hvad Brandts har gjort med den kunstsamling, Odense Kommune overdrog dem, da de lukkede Fyns Kunstmuseum.

Efter at have læst artiklen i Danmark 10. februar om den nyåbnede udstilling af Sonja Ferlov Mancobas værker på Statens Museum For Kunst, skyndte jeg mig ned til Brandts faste samling for at gense de smukke værker i bronze "To levende væsener" og "Harmoni", som jeg vidste, de ejede. Med den store opmærksomhed, der netop nu er om kunstneren, måtte Brandts da med stolthed vise vores Sonja Ferlov Mancobas værker frem for publikum, tænkte jeg.

Og hvad oplevede jeg så? At man havde flyttet det lille udvalg af værker fra Fyns Kunstmuseum, der var udstillet som "Brandts Faste Samling", op på 4. sal, hvor tidligere kunstakademiet havde haft lokaler. Et smukt meget lyst rum, der for nylig havde rummet en flot fotoudstilling. Hvorfor?

Efter flere år med den samme ophængning er det ikke længe siden, at den faste samling var blevet flyttet til mere beskedne lokaler, men med smukke farver på væggene, der fremhævede billederne som på kunstmuseet, og gode tekster, der fortalte om de forskellige -ismer i kunsten. Belysningen var tilpasset billederne, og gulvbelægningen var behagelig at gå på. Som på kunstmuseet havde man beskyttet billederne mod sollys.

Nu hang de nøgne i blændende sollys, som på et tørreloft. Hvorfor?

Der var ingen Sonja Ferlov-skulpturer. Kun en brøkdel af de smukke kunstværker, som fonde og mæcener gennem årene havde foræret Fyns Kunstmuseum. Måske var Ferlovs skulpturer udlånt til Statens Museum For Kunst som Agnes Slott-Møllers "Dronning Margrethe 1 og Erik af Pommeren" , der kan beses på Aros? Skal vi fremover besøge andre og mindre byer, hvis vi vil se tidligere tiders kunst?

Carl Nielsen Museet er lukket. Fyns Kunstmuseum er lukket. Mediemuseet er lukket, men vi har Brandts - nu opdateret med café!

På vejen hjem trøstede jeg mig med at hilse på "Confiance", Sonja Ferlov Mancobas smukke skulptur ved indgangen til lokalhistorisk bibliotek og spurgte mig selv: Er noget af Odenses DNA ved at forsvinde?