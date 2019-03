Gadebelysning. De lysmaster er sat forkert op

Åbent brev til Odense Kommune.

Vi har valgt denne form for henvendelse, da vi ikke mener, at vi kan komme i dialog med kommunen på anden måde. Vi har prøvet henvendelser til forvaltningen, men i bedste fald får vi en sludder for en sladder.

Sagen drejer sig om gadebelysning på en af vejene i vores afdeling, Bellisvej.

For nogle år siden blev der opsat nye lysmaster på vejen. I den forbindelse blev masterne flyttet fra vest- til østsiden. På østsiden er der flere træer, og nogle af masterne er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til træerne. Placeringen er tydeligvis et skrivebordsarbejde, da man allerede kort efter opsætningen måtte flytte en mast, da den var placeret åbenlys uhensigtsmæssigt.

Det er nogle af de øvrige master også, især når der er blade på træerne. Det er meget begrænset, hvad der kommer af lys på fortovet. Oven i det slukkes hver anden lampe om aftenen, så Bellisvej henligger i mørke fra klokken 23 til der igen tændes. De fleste beboere i afdelingen er pensionister, men der er også beboere, der går på arbejde og kommer sent hjem om aftenen. Træerne er gamle, og der falder ofte grene af, hvilket er til gene og fare for især cyklister i mørket.

Vi har forståelse for, at man ved udvælgelse af belysning i byen tilstræber ensartethed, og at man forsøger at spare på lyset, hvor det er muligt. Der kan være andre hensyn, der er taget ved opstillingen, som vi ikke er oplyst om, men det giver en del utryghed blandt beboerne, at der er så mørkt, og vi må samtidig leve med den dårlige belægning på fortovet under træerne. Der er forskydninger i flisebelægningen, som vi har erfaret ikke kan ændres, da træerne er fredet.

Vi har forslag til løsninger. Tag noget af højden på standerne, så lyset kommer beboerne til gavn i stedet for trækronerne. Lad være med at slukke hver anden lampe om natten. Den strøm, der skal bruges, kan findes ved at slukke for alle lamperne, når det bliver lyst. Man kan genoverveje placeringen. Dette er langt den dyreste løsning, men meningen med at sætte lys op er vel, at der skal være lys på vej og fortov?

Vi er i afdelingen villige til en snak med de relevante personer, hvis der er brug for det, så der kan vælges en rimelig løsning, der også giver mening.