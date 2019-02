Forsømmelse. Nyt PTSD-tilbud i Odense

Læserbrev: De sidste par dage har avisen belyst konsekvenserne af PTSD. Det er ikke ny viden, men beskriver, at sparekniven nok har været svunget for hårdt, og at det nu rammer os økonomisk, men især menneskeligt. Familier og børn er blevet ødelagte, og vi kunne måske have forebygget det.

Gjort er gjort, men vi skylder kommende generationer at vi bliver bedre til at behandle PTSD og ikke mindst forebygge konsekvenserne hos de berørte familier. Jeg vil derfor, når min barsel slutter, bede om, at de relevante fagpersoner bliver sat sammen for at lave det mest hensigtsmæssige forløb for PTSD. Det skylder vi.