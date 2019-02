Fleksjobbere udsættes for lønpres

Læserbrev: I 3F er vi begyndt at se eksempler på en farlig tendens, hvor kommuner og arbejdsgivere presser folk i fleksjob ned på en lavere løn. Det skal stoppes.

Problemet er opstået, fordi en ny fleksjobordning indført i 2013 gjorde det muligt, at arbejdsgiveren kan bestemme fleksjobberens løn alt efter, hvor hurtigt arbejdsgiveren synes, fleksjobberen arbejder.

Det foregår ved, at jobcentret vurderer, hvor effektiv fleksjobberen er. Så fastlægger arbejdsgiver og kommune fleksjobberens løn derefter. Hvis arbejdsintensiteten fx vurderes til at være 50 procent, får fleksjobberen kun det halve i løn.

For arbejdsgiverne er det en fordel, hvis intensiteten fastsættes lavt, for så skal fleksjobberen have lavere løn og pension. Det, som arbejdsgiveren sparer, betaler det offentlige.

For kommunen er det en fordel, fordi en lavere arbejdsintensitet gør det nemmere at "afsætte" borgeren til en virksomhed.

Men for fleksjobberen er det en økonomisk straf. For når han eller hun sættes ned i arbejdstid, mister vedkommende en del af sin løn. Og for kommunen er det en dårlig forretning fordi det offentlige betaler det beløb, som arbejdsgiveren sparer.

Vi oplever, at fleksjobberne føler sig pressede til at acceptere den arbejdsintensitet, som arbejdsgiveren bestemmer. Både fordi vedkommende gerne vil i arbejde, og fordi nogle arbejdsgivere siger, at de ellers ikke har råd til at beholde vedkommende. Det er afpresning.

Loven siger i øvrigt, at man skal vurdere arbejdsintensiteten i forhold til det konkrete job. Men vi har set flere eksempler på, at arbejdsintensiteten er aftalt på forhånd af arbejdsgiveren og kommunen eller uden at vurdere jobsøgerens faktiske intensitet. På den måde bliver fleksjobberen snydt for en del af sin løn.

Det er en grotesk glidebane at lade arbejdsgiveren bestemme lønnen efter, hvor hurtigt vedkommende synes, fleksjobberen arbejder. Fastlæggelsen af intensiteten skal ikke være en handelsvare.

For at sikre fleksjobberen mod underbetaling og for lav arbejdsintensitet foreslår vi i 3F nogle ændringer.

Loven skal ændres, så misbrug af fleksjobberens arbejdsintensitet undgås Og så skal den ledige kun være forpligtet til at tage et fleksjob, hvis det overholder disse betingelser. Endelig skal fagforeningen høres i forhold til fastsættelse af løn, pension og ansættelsesvilkår, før et fleksjob etableres.

Vi skylder fleksjobberne at beskytte dem mod at blive udnyttet.