Februar 1969: Kulderekord og truende ismasser

Halvvejs inde i februar blev der for 50 år siden sat flere kulderekorder for vinteren. På den meteorologiske station på Blangstedgård ved Odense blev der således målt minus 21 grader, og meteorologerne lovede ingen ændringer i de nærmeste dage. I Odense Havn var der ret store grødisdannelser, og tilfældet var det samme i de fleste fynske havnebyer. Dagens billede fra Odense Havn viser med al ønskelig tydelighed, at Kong Vinter havde holdt sit indtog (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

