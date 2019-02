Fane. Sig ja til Danmarks-Samfundet

Næsten et helt år gik der fra et næsten enigt byråd tilbage først i november 2017 besluttede, at der skulle en fane op i Odense byrådssal, til dommen fra Økonomiudvalget og Borgmesterforvaltningen kom. Man havde prøvet at få fat i den originale fane fra Fynske Livregiment, der stod på Odense Kaserne, indtil den sidste del af kasernen lukkede i januar 2017, men det var blevet afvist. Alligevel valgte økonomiudvalget ikke at benytte muligheden for at takke ja til den fane, som Danmarks-Samfundet, allerede inden forslaget blev stillet i byrådssalen, havde tilkendegivet, at det gerne ville donere byen. Nu er der så gået yderligere fem måneder, og der er stadig ikke sket noget. Borgmesterforvaltningen prøver stadig at få fingrene i den originale fane uden det store held. Danmarks-Samfundet står stadigvæk klar med en fane, men har stadigvæk ikke hørt noget fra Odense. Jeg forstår godt, at man gerne vil have den originale fane til byen. Det, syntes jeg, at man skulle blive ved med at arbejde på, men få nu takket ja til tilbuddet om fanen fra Danmarks-Samfundet. Lad os bruge den kommende fest for flagets 800-års-fødselsdag som anledning til at få fanen overrakt og i byrådssalen. Skulle man så efterfølgende få held med at få den ærede fane fra Fynske Livregiment udleveret, synes jeg, det ville være langt mere passende, at man overdrager fanen til vores nye veteranhjem. Der vil man sætte pris på fanens historie og betydning, der vil den historisk passe langt bedre ind. Der er gået næsten 16 måneder eller næsten halvandet år siden beslutningen, en beslutning der var bred opbakning til og som ikke koster kommunen noget. Jeg håber ikke, at der skal gå yderligere flere måneder, til der kommer en beslutning.