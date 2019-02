Falck. Hvor var alarmlamperne hos Stiftstidende?

Læserbrev: Hvis jeg var Fyens Stiftstidende, ville jeg nu have en dårlig smag i munden i forbindelse med sagen om ambulancekørslen i Region Syddanmark. For mange af vi læsere stod det hurtigt klart, at avisen fremstod, som om den havde deponeret sin loyalitet hos Falck. Temaet var hele tiden, at BIOS skulle bevise, at virksomheden var god nok og havde styr på situationen, men ingen forholdt sig til den chikane, som Falck tydeligt udsatte BIOS for. Jeg har ingen aktier i BIOS, men når BIOS havde vanskeligt ved at få reddere, og Falck samtidig overansatte i andre regioner, så burde det vel få de røde alarmlamper til at lyse hos FS. Men nej, man fortsatte linjen med at så tvivl om BIOS. Bragte f.eks. få dage efter BIOS' overtagelse af ambulancedriften historier om for lange responstider generelt (1 min længere) og specifikt historien om en patient, der havde ventet otte timer på en ambulance, så vidt jeg husker. Den sidste historie viste sig at være en ikke-historie, da det ikke var rekvireret en ambulance, men blot en sygetransport. Det kunne FS havde fundet ud af, hvis man havde researchet historien til bunds. Men det gjorde man ikke. Hvorfor mon?

Når chefredaktøren den 2.2.19 gang på gang siger, at FS var omhyggelig i sin kildekritik og derfor kunne stå inden for de oplysninger, journalisterne viderebragte, så savner jeg igen en journalist, det spørger: Er det nu også rigtigt? Hvad har man gjort for at validere oplysningerne? Var der oplysninger om BIOS, man afviste som uvederhæftige, og hvorfor så?

Skal man være en troværdig avis, må man afsætte ressourcer til en grundig research, så man ikke risikerer at danse efter andres pibe.