Energi. Ministerens bortforklaring

Læserbrev: I dagens avis bliver energiministeren stillet nogle spørgsmål. I den forbindelse har jeg nogle, som er stillet før, men ministeren (Lars Chr. Lilleholt, LCL) svarer ikke.

LCL siger, at når man trækker fra nettet, skal der betales moms. Jamen det er jo vores egen strøm vi henter. Den er jo sat i "banken"?

LCL siger gang på gang, at vi sparer 7200 kr. om året. Jeg har endnu ikke fået svar på, hvor beløbet kommer fra?

LCL mener, at ordningen har været alt for gunstig. Han mener at "resten af elforbrugerne betaler en høj afregningspris til dem, der har valgt solceller". Hvordan? Prisen er da ikke steget. Er afgifterne forhøjet, fordi vi har monteret solceller? Eller?

LCL siger, at "det har været en meget dyr ordning, og vi kunne have fået meget mere grøn energi på anden måde". Hvorfor har den været dyr? Hvordan kunne vi have fået meget mere grøn energi i stedet for?

Tænk på, at vi har investeret 150.000 kr. i solceller for vores egne penge. Jeg ved ikke, om LCL har et pengetræ i haven, men de fleste af os skal altså have beløbet finansieret.

LCL siger også, at det drejer sig om 200-500 kr. om året. Til det er kun at sige, at de beløb som er opgivet i omkostningsberegningen fra Energinet er forskellige fra dem, som er opgivet i materialet fra Vindstød. Så beregningerne er forkerte.

Til sidst er der så blot at konstatere, at LCL 15. november 2017 har ophævet en solcellepulje hvor man "finder" 105 millioner, som skal bruges til pristillæg til nye solcelleanlæg. Det forventes tildelt som et fast pristillæg til markedsprisen og ydet i 20 år. Er det "meget mere grøn energi" igen lovet i 20 år. Men tro mig, der er nok nogle som hopper på den. De tror jo at man kan regne med politikeres løfter.