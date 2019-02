Elbiler. Kan det betale sig?

Læserbrev: Overgangen til el som drivmiddel til transportsektoren giver flere spørgsmål end svar. Hvor er den miljømæssige fordel? Bortset fra at bilen ikke forurener, lige hvor den kører, forurener den så længe, at el-produktion ikke er milijøneutral, således vil hver ekstra elbil køre på forsile brændstoffer, indtil elproduktionen er 100 procent ren. For nuværende ser det lidt sløjt ud med udbygningen.

Nogle vil hævde, at elbilerne bliver opladet, når der er overskudsproduktion. Jeg tvivler på, at ejerne vil gå ud og tilslutte bilen ved 19-20 tiden, når spidsbelastningen på kraftværkerne er overstået. De fleste vil nok tilslutte bilen efter endt arbejdsdag. Hvad med arbejdspladsen, skal der lovgives om, hvor mange ladestandere, der skal være pr ansat? Hvad med den del af befolkningen, der bor til leje? Skal udlejeren tvinges til at lave ladestandere? Hvad med de mange milliarder, der kommer til at mangle i statskassen på grund af manglende registreringsafgifter og brændstofs-afgifter?

Er der nogen, der har undersøgt, om elbiler bliver købt som bil nummer to, og hvis det er tilfældet, beregninger på den øgede trafikmængde? Mange bruger også bilen som transport i ferien. Dette vil nok være urealistisk i elbil. Som eksempel kunne jeg forudse en temmelig besværlig tur til Italien, på skiferie med fire personer med bagage og tagboks, hvor der skulle lades for hver 300 km i bedste tilfælde. Så ville man jo nok vælge flyet.

Nogle vil nok påstå, at elbilernes rækkevidde vil øges meget i fremtiden. Hvor langt ud i fremtiden? Nu har vi brugt de første 100 år til at nå fra 50 km til 400 km. De 400 km er vel og mærke tit lige så urealistiske som bilfabrikanternes opgivne brændstofforbrug.

Hvordan skal fremtidens opladnings pladser langs motorvejene se ud? Med de nuværende ladetider er det et spørgsmål, om der bliver plads til de enorme ladepladser - og skal der opføres nye kraftværker langs motorvejene?

Der er delte meninger om økonomien i elbiler, og der vil sikkert ske en del på prissiden, når elbilproduktionen kommer ud over hobbystadet, men på nuværende er det jo ren politisk, om det skal kunne betale sig at købe en elbil.

Lidt spøjst bliver Norge fremhævet som foregangsland, når man taler om elbiler. Grunden til dette er olie. Hvis verdens transportsektor skifter til batterier, vil der så være nok af de råmaterialer, der bruges til disse? Er der nogen, der har styr på forureningen fra de brugte batterier? Og hvor meget kan genbruges?

Mange spørgsmål, som der er sikkert er nogen, der sidder inde med nogle svar på.