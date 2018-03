Befolkningernes problem er, at EU ikke kan reformeres - hvordan reformerer man et EU-system, hvor vores folkevalgte repræsentanter i EU-parlamentet ikke må stille forslag? Eksempel: Der er et klart flertal på 98 procent i EU-parlamentet, der ønsker et stop for EU's flyttecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg. Det flyttecirkus koster EU's skatteydere 2,3 milliarder om året. Trods parlamentets flertal siger den ikke folkevalgte EU-kommission nej. Kommissionen vil ikke afgive sin magt og ikke rette sig efter et demokratisk flertal. Om vi kan lide diverse demokratiske valgte personer eller ej, er ikke sagen. I USA vandt Donald Trump valget. Folket gav han 60,9 millioner stemmer. I Rusland vandt Putin valget. Folket gav han 56,2 millioner stemmer. I Tyrkiet vandt Erdogan valget. Folket gav han 26,6 millioner stemmer. I EU blev Donald Tusk indsat som præsident. Folket gav ham nul stemmer. Ingen under 66 år har fået lov til at stemme, om de ønsker at være i EU. EU kalder det demokrati. Hvad kalder du det?