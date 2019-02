Den rungende tavshed - en manglende fortælling om de handicappede

I en række interviews og baggrundsartikler 6. februar gør borgmester Peter Rahbæk Juel opmærksom på, at Odense Kommune inden for en kort årrække skal finde et trecifret millionbeløb, hvis velfærden skal sikres for borgerne i Odense. Borgmesteren pointerer også, at midlerne skal findes inden for ikke nære borgervelfærd. I parentes bemærket vel nærmest logisk, når det handler om at sikre borgernes velfærd. Begrundelsen for dette stykke arbejde finder borgmesteren i den demografiske udvikling. Der bliver flere og flere børn og ældre, og det bliver kommunen nød til at tage højde for allerede nu.

Men så springer kæden af.

Der bliver også flere og flere handicappede. Det gælder både inden for de udviklingshæmmede og inden for det psykiatriske område, og hvis jeg retter opmærksomheden mod de udviklingshæmmede, fordi jeg er far til en stærkt udviklingshæmmet søn, ved jeg, at Odense Kommune er en af de kommuner i landet, alt efter hvordan man opgør tallene, der bruger færrest måske endda mindst midler på de udviklingshæmmede. Billede har ikke ændret sig i 2019. Efter mindre besparelser i 2018, er der nu igen sat fuld skrue på i 2019. Her skal samtlige bo- og beskæftigelsessteder afskedige personale og indskrænke de socialpædagogiske tilbud. Resultatet er fx et stærkt øget sygefravær med manglende muligheder for vikardækning, personaleflugt samt konflikter mellem personale og brugere. Personalet har derfor større og større problemer med at løfte den pædagogiske opgave, der i bund og grund handler om at yde omsorg og støtte til den gruppe borgere i vores samfund, der uden sammenligning er den mest udsatte.

Hvis man nærlæser de meldinger, der i den senere tid er kommet fra socialdemokraterne, tegner der sig et deprimerende billede. Den 23. februar skriver Mads Søndergaard Thomsen, formand for Socialdemokratiet i Odense, og Anders W. Berthelsen, gruppeformand for Socialdemokratiet i Odense Byråd, at socialdemokratiet har været med til at sikre hundrede af nye arbejdspladser i både skoler, i daginstitutioner og på ældreområdet. Selv om de i deres indlæg i starten nævner de handicappede, glemmer de dem ganske og aldeles, når de giver bud på, hvad socialdemokratiet konkret har opnået inden velfærdsområdet. Og det er måske også logisk, når jeg lige har påvist, at der er sket en ikke uvæsentlig personalereduktion.

Man kunne så tro, at det er en forglemmelse - en enlig svale - men når man så læser interviewet med Peter Rahbæk Juel, tegner det samme billede sig. Borgmesteren nævner overhovedet ikke handicapområdet. Nu ved jeg godt, at journalisten heller ikke spørger til det, men en socialdemokratisk borgmester burde af sig selv nævne området.

Der er åbenbart ikke tale om en forglemmelse.

Socialdemokratiet er om noget det parti, der har været med til at skabe det velfærdssamfund, som vi stadig har i Danmark, og de har fra 70'erne til starten af 00'erne været drivkraft bag en udvikling, der har forsøgt at give de udviklingshæmmede en tilværelse så nær det almindelige som muligt. Men nu ser det ud til, at Socialdemokratiet i Odense svigter den historie, som Socialdemokratiet er en del af, og at de odenseanske socialdemokrater nu hyler i det kor, der på baggrund af vækstforestillingen, ikke vil afse de nødvendige midler til de handicappede, fordi de ikke kan bidrage til væksten.

Derfor den rungende tavshed. Det er skammeligt.